، الإمارات.. 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الحالات يبلغ 2990 ،

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وام: كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصاب من جنسية آسيوية وآخر من جنسية عربية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 14 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.فيروس كورونا الجديد الإمارات
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 12:43 AM
"وزارة الصحة" أجرت أكثر من 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين
وام: كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصاب من جنسية آسيوية وآخر من جنسية عربية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 14 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.
، الإمارات.. 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الحالات يبلغ 2990 ،
المصدر : الخليج 365
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