شاهد: منصور البلوي يكشف سر ابتعاده عن الوسط الرياضي

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس هاشتاك منصور البلوي مع 24 الرياضيه، حيث فجر البلوي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، مفاجأة كبيرة بعدما كشف عن المتسبب في غيابه عن الوسط الرياضي بشكل تام خلال الفترة الماضية.

وأكد البلوي وفي تصريحاته لقناة “24 الرياضية”،أن شخصية هلالية كانت تتولى منصب هام، تسببت في ابتعاده، مشيرًا إلى إنه لم يكن من أصحاب السمو الملكي.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، إلى أنه قام بتقديم استقالته، بسبب المكالمة الهاتفية التي تلقاها من أحد الأشخاص الذي طلب منه ذلك.

وتُعد فترة رئاسة منصور البلوي تاريخية لنادي الاتحاد، حيث تمكن من قيادة الفريق للتتويج بالعديد من البطولات، حيث حصد دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وتوج بالدوري السعودي وكأس ولي العهد، وغيرها من الألقاب.

كما تطرق البلوي للحديث عن كواليس التفاوض مع كالون، وقال إنه تم اتهامه بالتفاوض سرًا مع السيراليوني محمد كالون رغم أنه كان قريبًا من التعاقد مع نادي الهلال.

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وشدد منصور البلوي على أنه لم ير اللاعب من الأساس قبل التعاقد معه، موضحًا أن من أحضره إلى الزعيم كان شخصية اتحادية، وتسبب ذلك في جعله متهمًا.

وأنهى البلوي ليؤكد أن اللاعب كان موقعًا عقدًا مبدئيًا مع النادي، قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك لا صحة نهائيًا من أن كالون كان في طريقه إلى الهلال قبل الانضمام للاتحاد.

الجدير بالذكر أن منصور بن حمدان بن حامد البلوي شخصية رياضية لكرة القدم السعودية ونادي الاتحاد السعودي في جدة ورجل أعمال سعودي وشاعر. من مواليد 1385هـ في مدينة جدة غرب السعودية.

و يُلقب بـ"منصور الشادي" في قصائده والتي أبرزها الأماكن . وهو شخصية معروفة مشهورة في المجال الرياضي، من خلال عمله بنادي الاتحاد السعودي،حيث كان ذلك عام 1414هـ حينما عمل عضواً في مجلس الإدارة التي كان يترأسها عدنان جمجوم، وأصبح فيما بعد مشرفاً عاماً على فريق كرة القدم وأيضا .

وبرغم ابتعاده عن العمل بنادي الاتحاد في عام 1416هـ, إلا أنه ظل واقفاً مع النادي كأبرز الداعمين، حتى عاد في عام 1423هـ كمشرف على الفريق ومن ثم رئيساً للنادي عام 1424هـ، وفي عهد رئاسته، حقق نادي الاتحاد السعودي الكثير من الإنجازات والبطولات تجاوزت 200 بطولة على كافة الرياضات والمستويات في النادي، أنفق من ماله الخاص على النادي دعماً يصل قرابة نصف مليار ريال سعودي قبل أن يستقيل فجأة عن رئاسة النادي في نوفمبر 2007 الموافق عام 1428هـ في قرار أُثير حوله الكثير من الجدل. صدر له كتاب أنا والإتحاد الذي يوثق مسيرته خلال رئاسته للنادي لمدة أربعة سنوات.