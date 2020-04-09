أكاديميون يستعرضون أدوار المملكة بأوقات الأزمات: تحمل مبادرات أخلاقية

نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالتعاون مع وحدة الوعي الفكري ندوة «عن بُعد»؛ ناقشت خلالها تكافل المملكة في وقت الأزمات وتحديدًا مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أدار الندوة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، وحضرها عدد كبير من منسوبي الجامعة وغيرهم، وتناولوا جهود القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بشأن التكافل في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور سعد الشهراني، أستاذ الطب المشارك بالجامعة، إلى طريقة انتقال الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، وجهود المملكة الوقائية بإطلاق حزمة قرارات وإجراءات ضرورية لمنع تفشي المرض.

ثم تحدث أستاذ الفقه المساعد بالجامعة الدكتور محمد المقبل عن دور المملكة في الأزمة الحالية، متمثلة في المبادرات الأخلاقية، مبينًا الحاجة الماسة لنشر الفأل؛ لكون العامل النفسي له أثر كبير على صحة الإنسان.

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من جانبه تطرق الدكتور محمد المقبل لصور من التكافل في المملكة حكومة وشعباً من خلال هذه الأزمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائر الجسد بالسَّهَر والحمِّى».

وتناول أستاذ الهندسة المساعد بالجامعة الدكتور حسين الربيعي، نماذج تكافلية للمبتعثين السعوديين في إدارة الأزمات، مفتخرًا بكلمة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عند حديثه عن الشباب بقوله (الفزعة في دمكم).

بدوره تحدث المهندس عمر الضباح، وهو أحد طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المبتعثين حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة نيويورك، عما يعانيه أهل الولاية من الأزمة الحالية، وما تبذله سفارة خادم الحرمين الشريفين من إيواء الطلاب المبتعثين والمواطنين السعوديين في فنادق خمسة نجوم بجميع الوجبات، والمتابعة الطبية وتسخير وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

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