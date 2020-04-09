أمير جازان يشيد بدور مواطني المحافظات الحدودية في حماية أمن الوطن

ثمَّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، جهود وبطولات منسوبي حرس الحدود ورجال القوات المسلحة بالمنطقة ومختلف الجهات والأجهزة الأمنية المساندة والقطاعات العسكرية.

كما ثمن أمير المنطقة ما يقدمه محافظو المحافظات والمواطنين من دور مهم في متابعة كل الجهود في حماية حدود الوطن بمختلف المحافظات بالحد الجنوبي، من كيد الكائدين وغدر الخائنين والتصدي وردع جموع المتسللين، وكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشاد الأمير محمد بن ناصر، بالمستوى العالي في أداء مهام العمل البطولي على أكمل وجه في حماية دينهم ووطنهم وخدمة الوطن والمواطن، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس أو العبث بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته، مؤكدًا أهمية الدور المتواصل لرجال الأمن وأفراد القوات العسكرية، بمختلف قطاعاتها المواطنين بالمحافظات الحدودية.

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