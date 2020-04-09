السعودية اليوم / الحكومة الباكستانية توافق على زيادة إنتاج عقار الكلوروكين وعلاج مرضى كورونا بالمناعة المكتسبة



إسلام آباد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

وافقت الحكومة الباكستانية اليوم على إنتاج المواد الخام لعقار الكلوروكين المضاد للملاريا والذي ثبت مؤخراً نجاحه في علاج المصابين بفيروس

كما وافقت الحكومة الباكستانية على علاج المصابين بفيروس كورونا بنظام تعزيز المناعة المكتسبة، وذلك بعد نجاح التجارب السريرية على هذا النوع من العلاج بنقل بلازما دم مرضى تعافوا من فيروس كورونا إلى مرضى في حالة حرجة.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أن "هيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية" ستشرف على عملية إنتاج المواد الخام لصناعة عقار الكلوروكين (chloroquine) محلياً بالتعاون مع الشركات الباكستانية المتخصصة في صناعة الأدوية.

وأضاف أن الحكومة سمحت كذلك بعلاج الحالات الحرجة جداً بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان بنظام المناعة المكتسبة، وذلك من خلال نقل بلازما دم أشخاص تعافوا من مرض كورونا إلى الأشخاص المصابين.

كما أوضح أنه تم أيضاً السماح لهيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية بإجراء تجارب سريرية لأجهزة التنفس الصناعي التي تم إنتاجها محلياً في باكستان على الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا.

وكشف عن أن هيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية قد منحت 50 شركة محلية بإنتاج المعقمات الطبية لليدين نظراً لازدياد الطلب عليها محلياً مع انتشار فيروس كورونا في باكستان.

// انتهى //

22:45ت م

0230



إسلام آباد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسوافقت الحكومة الباكستانية اليوم على إنتاج المواد الخام لعقار الكلوروكين المضاد للملاريا والذي ثبت مؤخراً نجاحه في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).كما وافقت الحكومة الباكستانية على علاج المصابين بفيروس كورونا بنظام تعزيز المناعة المكتسبة، وذلك بعد نجاح التجارب السريرية على هذا النوع من العلاج بنقل بلازما دم مرضى تعافوا من فيروس كورونا إلى مرضى في حالة حرجة.وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أن "هيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية" ستشرف على عملية إنتاج المواد الخام لصناعة عقار الكلوروكين (chloroquine) محلياً بالتعاون مع الشركات الباكستانية المتخصصة في صناعة الأدوية.وأضاف أن الحكومة سمحت كذلك بعلاج الحالات الحرجة جداً بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان بنظام المناعة المكتسبة، وذلك من خلال نقل بلازما دم أشخاص تعافوا من مرض كورونا إلى الأشخاص المصابين.كما أوضح أنه تم أيضاً السماح لهيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية بإجراء تجارب سريرية لأجهزة التنفس الصناعي التي تم إنتاجها محلياً في باكستان على الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا.وكشف عن أن هيئة تنظيم الأدوية والعقارات الباكستانية قد منحت 50 شركة محلية بإنتاج المعقمات الطبية لليدين نظراً لازدياد الطلب عليها محلياً مع انتشار فيروس كورونا في باكستان.// انتهى //22:45ت م0230

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