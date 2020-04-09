السعودية | سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية : تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 إبريل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:39 مساءً, 9 أبريل 2020 م المناطق _الرياض أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة ( الرابط ) حتى يوم الثلاثاء القادم ١٤ إبريل ٢٠٢٠، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.

وقال سمو وزير الخارجية: إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة -أيدها الله- على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأضاف سموه: وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

واختتم سموه تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.

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