القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة و139 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى خروج 43 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وقال الناطق باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 468 حالة، من ضمنهم الـ348 متعافيًا.

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ولفت إلى تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، إضافة إلى 15 حالة وفاة، بينهم رجل أجنبي.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.



