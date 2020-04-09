محمد بن مسعود - الدمام - خلال حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أسفرت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة. وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة في ‫بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية- استراحة في حي الراشدية شرقي مكة المكرمة، يتم بداخلها تربية وذبح الدواجن والتي تظهر عليها علامات المرض وتديرها عمالة مخالفة. وقد ‫تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية مكة المكرمة تديرها عمالة مخالفة .. مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة في "راشدية مكة" عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-09 أسفرت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة. وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة في ‫بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية- استراحة في حي الراشدية شرقي مكة المكرمة، يتم بداخلها تربية وذبح الدواجن والتي تظهر عليها علامات المرض وتديرها عمالة مخالفة. وقد ‫تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. Advertisements 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 09:41 PM خلال حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أسفرت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة. وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة في ‫بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية- استراحة في حي الراشدية شرقي مكة المكرمة، يتم بداخلها تربية وذبح الدواجن والتي تظهر عليها علامات المرض وتديرها عمالة مخالفة. وقد ‫تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. ، تديرها عمالة مخالفة .. مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة في "راشدية مكة" ،

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