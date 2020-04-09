السعودية | السعودية.. السماح لخدمة توصيل المطاعم بالعمل على مدار 24 ساعة

شكرا لقرائتكم السعودية.. السماح لخدمة توصيل المطاعم بالعمل على مدار 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة، فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك.

وأوضح المصدر أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".