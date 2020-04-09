، وفاة ضابط بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج بتركيا

أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.



يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد