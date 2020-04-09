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أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.
يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
وفاة ضابط بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-09
أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.
يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:00 PM
أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج بتركيا
أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعبّر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، في بيان صحفي اليوم، عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجتَه في رحلة علاج في تركيا.
يُذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
، وفاة ضابط بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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