وزير الخارجية يبحث من نظيره النيبالي العلاقات الثنائية وتداعيات كورونا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال فيروس كورونا المستجد، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية: وقف إطلاق النار باليمن هدفه إنهاء الصراع

الخارجية تُحدِّث منصتها لتسهيل إجراءات عودة العالقين بالخارج