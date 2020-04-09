اجتماعي / "مدني الرياض" يدعو إلى المشاركة في وسم #سلامتك_بمنزلك_غايتنا



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى المشاركة والتفاعل مع وسم #سلامتك_بمنزلك_غايتنا , الذي أطلقته المديرية, ويهدف إلى رفع مستوى السلامة بالمنزل في ظل تواجد الجميع بمنازلهم.

وأكد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان، أهمية مشاركة الجميع في هذه الحملة من خلال متابعة حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد اللواء الحرقان أن الحملة تهدف لنشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق والحوادث المختلفة في المنازل وطرق التصرف السليم للتعامل مع أي حادث لا قدر الله, داعياً الجميع إلى الاستفادة من المواد الإعلامية التوعوية التي تقدم على منصات الدفاع المدني, حاثاً على المشاركة بالمسابقات اليومية التي ترسخ في أذهانهم مفهوم السلامة وتنمي مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن البرامج التوعوية العديدة التي تنفذها المديرية لزيادة الوعي الوقائي لدى المجتمع.

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19:40ت م

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