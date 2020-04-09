السعودية اليوم / الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد ( الثاني ) بن عبدالرحمن آل سعود



الرياض 16 شعبان 1441هـ الموافق 9 إبريل 2020م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

19:35ت م

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