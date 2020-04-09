

طرابلس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع شركائها الهيئة الليبية للإغاثة، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، بتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات على 156 عائلة نازحة في طرابلس.

وأوضحت المفوضية، عبر موقعها الرسمي، أنه تم ترتيب المواد الموزعة لتفادي الازدحام وضمان البعد الاجتماعي بسبب وباء COVD-19K ، لافتة النظر إلى استمرار توصيل المساعدات إلى الفئات الهشة على الرغم من التحديات.

// انتهى //

19:31ت م

0174





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات لـ 156 عائلة نازحة بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.