السعودية | مع انطلاق قناة "ذكريات".. السعوديون يستعيدون ذكرياتهم القديمة 

شكرا لقرائتكم مع انطلاق قناة "ذكريات".. السعوديون يستعيدون ذكرياتهم القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الكثير من السعوديين ذكريات البث التلفزيوني قديماً، بالتزامن مع بث قناة "ذكريات" التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي مساء اليوم.

البرامج والمسلسلات التي كانت تلتقط بواسطة "الإريل" قبل ظهور أطباق الساتلايت وأجهزة الرسيفرات الحديثة، أعادت الأذهان إلى تحلق الأسرة الواحة حول شاشة التلفاز، منتظرين أوقاتا معينة لمشاهد عدد من البرامج أو حكايات قصص المسلسلات الخليجية.

فيما تضمنت افتتاحية القناة ما كان يتم بثه قديماً في التلفزيون السعودي متمثلا في السلام الملكي والقرآن الكريم والرسوم المتحركة، ويبث في القناة المسلسلات والبرامج وغيرها التي كانت تبث في التلفزيون السعودي قديماً.

وقال خالد الغامدي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية لوسائل الإعلام: "إن قناة ذكريات، مبادرة من الهيئة تزامنا مع قرار منع التجول للترفيه عن الناس في منازلهم، ونملك ما يقارب 460 ألف عمل بين برامج ومسلسلات ستقدم للمشاهدين أجمل اللحظات، كما هناك خطة خاصة لشهر رمضان ستعلن قريباً".