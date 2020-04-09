السعودية اليوم / 3 زلازل خفيفة تضرب قضاء جمجمال بإقليم كردستان ولا خسائر



بغداد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

ضربت ثلاثة زلازل خفيفة اليوم قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق, من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان, أن قوة الزلازل الثلاثة بلغت على التوالي 3.7 و3.1، و 3 درجات، وفق مقياس رختر المكون من 9 درجات.

وأشارت إلى أن سكان كركوك وناحية قرة هنجير إضافة إلى قضاء جمجمال شعروا بالزلازل الثلاث, من دون أن يبلغوا بوقوع إصابات أو أضرار.

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18:21ت م

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