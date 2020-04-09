السعودية اليوم / تمديد حالة التعبئة العامة في لبنان إلى 26 إبريل



بيروت 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

مدّد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حالة التعبئة العامة إلى الـ 26 من شهر إبريل الجاري.

وأكد المجلس - الذي عُقد اليوم بدعوة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الرئاسي لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بالتشدد في ضبط المخالفات.

// انتهى //

13:23ت م

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بيروت 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسمدّد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حالة التعبئة العامة إلى الـ 26 من شهر إبريل الجاري.وأكد المجلس - الذي عُقد اليوم بدعوة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الرئاسي لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا والنظر في حال التعبئة العامة - تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحًا باستثناء بعض المؤسسات وبشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعًا لأرقام لوحاتها.وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بالتشدد في ضبط المخالفات.// انتهى //13:23ت م0071

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