السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



مدريد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 683 حالة وفاة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في بيان نشرته اليوم أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 15238 حالة، مضيفةً أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 152446.

// انتهى //

13:07ت م

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مدريد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الصحية في بيان نشرته اليوم أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 15238 حالة، مضيفةً أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 152446.// انتهى //13:07ت م0064

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