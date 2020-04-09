وكلاء وزارات «الكهرباء والماء» بدول التعاون يتفقون على استمرار تبادل التعاون لمواجهة «كورونا»

عقد وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعًا استثنائيًا عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لمناقشة جهود الدول الأعضاء في مواجهة الظروف الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. واتّفق المجتمعون على استمرار الجهود لمواجهة الأزمة وتبادل التعاون والتحديات والدروس المستفادة فيما بينها. وستقوم الأمانة العامة خلال الأيام القادمة بعقد ورشة عمل خليجية لتباحث خطط الطوارئ والاحترازات الصحية لمواجهة الفيروس للحفاظ على سلامة العنصر البشري المشغل لمحطات التحلية وإنتاج الكهرباء.

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