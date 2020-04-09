الوزير الجبير بعد وقف إطلاق النار في اليمن: «فرصة لاتفاق شامل»

عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الخميس، عن أمله في تنفيذ اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الجبير -عبر حسابه بتويتر- «نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف، للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار».

وأوضح الجبير أنه «استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن، والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، سيبدأ تحالف دعم الشرعية في مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، قررت وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الخميس (09 إبريل 2020م) الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي، قابلة للتمديد.

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