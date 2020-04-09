الزعاق: تشكيلات سحبية ماطرة بعدة مواقع في المملكة اليوم الخميس

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته لطقس اليوم الخميس في عدد من مناطق المملكة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: اليوم الخميس.. تشكيلات سحبية ماطرة ومتفاوتة القوة مشابهة في بعض حالاتها بالبرديات نواحي من جنوب غرب وشرق القصيم وغرب وشمال الرياض وأجزاء من الشرقية عفيف الدوادمي القويعية شقراء، الغاط، الزلفي، المجمعة، وتمتد إلى غرب الحفر الصمان النعيرية الجبيل الخفجي.
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