شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الخميس، 09/نيسان/2020.

وقالت: بمشيئة الله، يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة

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