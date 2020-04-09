شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساءًا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد. وبينت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساءًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.