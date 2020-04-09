شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار إلى تنفيذ اتفاق شامل ودائم للوقف والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف " نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.
وأكد الجبير أن المملكة تدعم اليمن منذ عقود وبشكل أكبر منذ بدء الأزمة، اقتصاديًا وإنسانيًا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠ مليون دولار منها ٢٥ مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا
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