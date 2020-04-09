السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا



سول 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية صباح اليوم الخميس أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات، في حين بلغ عدد الإصابات 10423 ، مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.

// انتهى //

07:12ت م

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سول 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية صباح اليوم الخميس أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات، في حين بلغ عدد الإصابات 10423 ، مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.// انتهى //07:12ت م0007

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