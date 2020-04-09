السعودية اليوم / موريتانيا تٌعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا لليوم التاسع على التوالي



نواكشوط 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم شفاء حالتين، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ دخول هذا الفيروس إلى البلاد.

وتفرض موريتانيا حالياً الحجر الصحي على 1383 شخصًا، وسط استمرار حملات التوعية حول الوقاية من هذا الفيروس.

// انتهى //

02:51ت م

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نواكشوط 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي، ليظل عدد الحالات المُسجلة داخل البلاد على حاله وهو 6 حالات.وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم شفاء حالتين، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ دخول هذا الفيروس إلى البلاد.وتفرض موريتانيا حالياً الحجر الصحي على 1383 شخصًا، وسط استمرار حملات التوعية حول الوقاية من هذا الفيروس.// انتهى //02:51ت م0271

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