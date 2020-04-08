بالصور.. أمانة الجوف تلزم الأسواق التجارية بتكثيف إجراءات الحد من تفشي كورونا

ألزمت أمانة منطقة الجوف كل الأسواق التجارية بالمنطقة بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بتوفير صناديق نفايات خاصة بمخلفات القفازات والكمامات، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل التعليمات والتوجيهات الموجه من وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.

وتضمنت تلك التدابير زيادة تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة وإتباع الممارسات الاحترازية المكثفة.

وأهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة، والحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، والتأكد من تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، والمحافظة على التباعد المجتمعي بين المتسوقين، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها.

كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

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