بالفيديو.. جامعة الملك عبدالعزيز تنجح في عزل فيروس كورونا تمهيدًا لتطوير لقاح بشأنه

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن العلماء السعوديين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة، تمكّنوا من عزل فيروس كورونا المستجد؛ تمهيدًا لتطوير لقاح له.
وقال اليوبي بمداخلة لقناة «السعودية»، سيتم تطوير اللقاح عن قريب، مشيرا إلى أن تلك الجهود البحثية تمت من قبل علماء مركز الملك فهد؛ تمهيدًا لتطوير لقاح بشأن الفيروس.
وتابع" اليوبي": عند تجهيز اللقاح سيتم تجريبه أولًا على الحيوانات، ثم تؤخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وأخذ الاحتياطات، ومن ثم تجريبه على الإنسان.
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