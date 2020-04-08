الصحة تُنهي الغموض بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا ببيان تفصيلي

أنهت وزارة الصحة، الجدل، بشأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقالت الوزارة، في بيان، بشأن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل والبالغ (327) .
وتابعت الوزارة (في تفصيل للعدد المشار إليه)، تم الإعلان عن 190 حالة، ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر
واستكملت: تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.
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