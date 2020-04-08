بالصور.. الصحة تطلق حملة «متر ونص» التوعوية للوقاية من كورونا

دشنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة توعوية جديدة تحت شعار «متر ونص»؛ تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونصف المتر عند الحاجة إلى مخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره، تواصلًا لجهود الصحة التوعوية واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وتزامن مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية؛ حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.

وأكدت الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية.

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937؛ للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات.

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