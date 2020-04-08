السعودية اليوم / تقنية تبوك للبنات تعقد اجتماعها التدريبي عن بُعد



تبوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

عقدت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك اليوم اجتماعها التدريبي عن بُعد برئاسة عميدة الكلية هيفاء الصقر وحضور قيادات الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريب.

وأكدت الصقر أهمية استمرار عملية التدريب عن بُعد في ظل الوضع الراهن وكيفية التعامل معه وضرورة التعامل بمهنية عالية مع المتدربات , مشيرة إلى مناقشة أهم متطلبات المرحلة القادمة من التدريب عن بعد، وآلية الخطوات التي ستطبق الاختبارات من خلالها .

// انتهى //

22:07ت م

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