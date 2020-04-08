بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، إزالة حلقة الخضروات والفواكه في كيلو 14 جنوب المحافظة. باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، إزالة حلقة الخضروات والفواكه في كيلو 14 جنوب المحافظة. ووثّقت مقاطع فيديو، إزالة الحلقة بواسطة شيول، فيما أشاد أهالي الحي بالقرار.

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