شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تُنبه من أمطار غزيرة على القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا على منطقة القصيم، يشمل " البكيرية - الرس - الشماسية - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا على منطقة القصيم، يشمل " البكيرية - الرس - الشماسية - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء". وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون أمطار متوسطة الى غزيرة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وسيول، تستمر حتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

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