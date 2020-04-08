بالفيديو.. ظهور القمر الوردي العملاق في أشهر عواصم العالم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر فيديو مشاهد ساحرة لظاهرة فلكية عجيبة، وظهور القمر الوردي العملاق والأكثر اشراقا في أشهر مدن العالم ليضفي مشاهد رائعة في السماء. أظهر فيديو مشاهد ساحرة لظاهرة فلكية عجيبة، وظهور القمر الوردي العملاق والأكثر اشراقا في أشهر مدن العالم ليضفي مشاهد رائعة في السماء. وانتظر خبراء الفلك تسجيل هذه الحادثة النادرة التي ظهر بها القمر الوردي وكان ظهوره في المملكة ودبي ومصر ونيويورك ولندن والصين وروسيا.

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