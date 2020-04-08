السعودية اليوم / إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة انتشار كورونا



أديس آبابا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حالة الطوارئ في بلاده في مسعى للتصدي لانتشار فيروس

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم أنه تم إعلان حالة الطوارئ نظرًا إلى حدة الفيروس وطبيعته الخطيرة وذلك لحماية الشعب.

وكانت إثيوبيا أغلقت منذ منتصف مارس المدارس في جميع أنحاء البلاد، وحظرت جميع التجمعات العامة، بما في ذلك الفعاليات

ووفقا لوزارة الصحة الإثيوبية فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 55 حتى اليوم، إلى جانب حالتي وفاة، وتعافى أربعة من بين المصابين.

// انتهى //

16:50ت م

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أديس آبابا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حالة الطوارئ في بلاده في مسعى للتصدي لانتشار فيروس كورونا وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم أنه تم إعلان حالة الطوارئ نظرًا إلى حدة الفيروس وطبيعته الخطيرة وذلك لحماية الشعب.وكانت إثيوبيا أغلقت منذ منتصف مارس المدارس في جميع أنحاء البلاد، وحظرت جميع التجمعات العامة، بما في ذلك الفعاليات الرياضية ووفقا لوزارة الصحة الإثيوبية فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 55 حتى اليوم، إلى جانب حالتي وفاة، وتعافى أربعة من بين المصابين.// انتهى //16:50ت م0129

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