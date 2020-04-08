السعودية اليوم / إصابة 28 مهاجرا بفيروس كورونا في مخيمين للاجئين في اليونان



أثينا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

فرضت السلطات اليونانية اليوم إجراءات الاغلاق على مخيمين للاجئين، عقب إصابة 28 مهاجرا بفيروس

وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس خلال جلسة البرلمان في أثينا أنه تتم اتخاذ كل الاجراءات ضرورية لمنع تفشي الفيروس.

وكان قد جرى رصد الفيروس في شمال أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بلغت حتى اليوم 1832 حالة، بزيادة بواقعة 77 حالة مقارنة بأمس ، بالإضافة إلى 81 حالة وفاة.

// انتهى //

16:48ت م

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أثينا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسفرضت السلطات اليونانية اليوم إجراءات الاغلاق على مخيمين للاجئين، عقب إصابة 28 مهاجرا بفيروس كورونا وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس خلال جلسة البرلمان في أثينا أنه تتم اتخاذ كل الاجراءات ضرورية لمنع تفشي الفيروس.وكان قد جرى رصد الفيروس في شمال أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ.وبحسب الإحصاءات الرسمية، فأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بلغت حتى اليوم 1832 حالة، بزيادة بواقعة 77 حالة مقارنة بأمس ، بالإضافة إلى 81 حالة وفاة.// انتهى //16:48ت م0128

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