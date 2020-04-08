

الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) قرار الهيئة

وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة -بحسب الصحيفة الرسمية- تعديل الملحق رقم (2) بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.

كما اشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم (2) إلى جزأين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات (الأصباغ) والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية.

ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa.

// انتهى //

16:46ت م

0127



الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسنشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتضمن تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات.وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة -بحسب الصحيفة الرسمية- تعديل الملحق رقم (2) بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.كما اشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم (2) إلى جزأين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات (الأصباغ) والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية.ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa.// انتهى //16:46ت م0127

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة المواصفات تُعدل اللائحة الفنية للدهانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.