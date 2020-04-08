السعودية اليوم / التزام ووعي من المواطنين والمقيمين في جازان بالتعليمات والتدابير الاحترازية للحد من كورونا



جيزان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

واصلت وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات والضوابط خلال ساعات النهار وأثناء التسوق بعد انتهاء فترة منع التجول، من خلال ترك مسافة بين كل متسوق ولبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات قبل التسوق وشراء المؤن والمستلزمات الضرورية.

ورصدت جولة مراسل "واس" اهتمام الجميع وتفهمهم وتقيدهم بتلك الإجراءات حفاظًا على الصحة العامة والسلامة للجميع من انتقال العدوى وسط انسيابية في حركة المتسوقين دون ازدحامات، فيما التزمت المراكز والأسواق التجارية والمطاعم والصيدليات وغيرها من المرافق بمدينة جيزان وكافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.

// انتهى //

16:42ت م

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جيزان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسواصلت وكالة الأنباء السعودية "واس" رصد التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان بالتنظيمات والضوابط والاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا ووثقت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات والضوابط خلال ساعات النهار وأثناء التسوق بعد انتهاء فترة منع التجول، من خلال ترك مسافة بين كل متسوق ولبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات قبل التسوق وشراء المؤن والمستلزمات الضرورية.ورصدت جولة مراسل "واس" اهتمام الجميع وتفهمهم وتقيدهم بتلك الإجراءات حفاظًا على الصحة العامة والسلامة للجميع من انتقال العدوى وسط انسيابية في حركة المتسوقين دون ازدحامات، فيما التزمت المراكز والأسواق التجارية والمطاعم والصيدليات وغيرها من المرافق بمدينة جيزان وكافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.// انتهى //16:42ت م0125

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