السعودية اليوم / محافظة طريف تشهد التزام سكانها بالإجراءات الجديدة لأمر منع التجول



طريف 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

شهدت طرق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وشوارعها اليوم مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، تواجد الجهات الأمنية لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمحافظة طريف للوقوف على تطبيق القرار ، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع المناطق.

// انتهى //

16:39ت م

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طريف 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسشهدت طرق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وشوارعها اليوم مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، تواجد الجهات الأمنية لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمحافظة طريف للوقوف على تطبيق القرار ، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع المناطق.// انتهى //16:39ت م0124

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