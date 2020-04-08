السعودية اليوم / محافظ بلقرن يطلع على المخزون الغذائي في أسواق المحافظة ويتابع تطبيق الاحترازات



أبها 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

‏تفقد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن عبدالله ال حامد أمس عددا من المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات في المحافظة برفقة رؤساء المراكز بالمحافظة .

‏وأوضح آل حامد أن الجولة الميدانية جاءت للتأكد من مستوى الأسعار وتوفر المخزون الغذائي والمستلزمات الطبية في صيدليات المحافظة من السلع ، إضافة إلى متابعة كافة التدابير الاحترازية التي تطبقها المحلات التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العام، مؤكدا أن التموينات الغذائية متوفرة في جميع اسواق المحافظة وبكميات كبيرة .

‏ ‏يذكر أن فرع وزارة التجارة بعسير يستقبل البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية، للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

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16:19ت م

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