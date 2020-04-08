شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 327 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2932 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 2932 حالة، منها 2260 حالة نشطة بالفيروس، وتعافي 631 و 41 حالة وفاة.
فيما قال متحدث العدل بأن الوزارة أصدرت عدة إجراءات وخدمات عدلية للمستفيدين عن بعد للحد من انتشار كورونا، وتم إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد وقدمنا 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول عليها من منزله، كما قدمت الوزارة مايقارب 300 ألف خدمة للمستفيدين عبر "ناجز"،
وأوضح أن قضايا الزيارة والرؤية التي تم تعليقها إنفاذا للأمر الكريم مايقارب من الـ 5 آلاف قضية من قبل وزارة العدل ، وقرارات الحبس التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الكريم بلغت مايقارب الـ 69 ألفًا و 900 قرار من قبل محاكم التنفيذ ، و 30 ألف قضية أغلقت بسبب مبادرة لصلح عن بعد في 2019.
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