7 خطوات لتحقيق "التباعد الاجتماعي" في المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة "التباعد الاجتماعي" باعتباره أقوى علاج لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأدى انتشار الفيروس إلى اتخاذ الحكومات سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشيه، من بينها "التباعد الاجتماعي" واعتباره واجباً وطنياً وسلاحاً قوياً قادراً على الحد من انتشار الوباء.

ويعتقد البعض أن "التباعد الاجتماعي" يعني عدم لقاء الأصدقاء أو الأقارب، إلا أن لهذا التباعد شروطاً يجب أن يطبقها كل فرد في البيت الواحد.

"العين الإخبارية" توضح في هذا الفيديو 7 خطوات يتحقق من خلالها التباعد داخل المنزل.