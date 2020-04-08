

طرابلس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

أعلنت ليبيا اليوم، شفاء الحالة الثانية من فيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن تحاليل العينتين أعطت نتيجة سلبية، وبالتالي شفاءه التام من فيروس كورونا، وفقا للأطباء المعالجين المختصين، مشيرًا إلى أن نتيجة التصوير المقطعي أوضحت أيضًا سلامة جهازه التنفسي.

// انتهى //

11:15ت م

0039



طرابلس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسأعلنت ليبيا اليوم، شفاء الحالة الثانية من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن تحاليل العينتين أعطت نتيجة سلبية، وبالتالي شفاءه التام من فيروس كورونا، وفقا للأطباء المعالجين المختصين، مشيرًا إلى أن نتيجة التصوير المقطعي أوضحت أيضًا سلامة جهازه التنفسي.// انتهى //11:15ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تعلن شفاء الحالة الثانية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.