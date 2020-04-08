السعودية اليوم / تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند



بانكوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

سجلت تايلاند اليوم 111 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن المتوفين روسي (48 عامًا) وهندي (69 عامًا) وأمريكي 69 (عامًا).

وكانت تايلاند سجلت منذ تصاعد التفشي في يناير 2369 إصابة و30 وفاة وشفاء 888 مريضًا.

// انتهى //

10:00ت م

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بانكوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجلت تايلاند اليوم 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات.وأوضح المتحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن المتوفين روسي (48 عامًا) وهندي (69 عامًا) وأمريكي 69 (عامًا).وكانت تايلاند سجلت منذ تصاعد التفشي في يناير 2369 إصابة و30 وفاة وشفاء 888 مريضًا.// انتهى //10:00ت م0022

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