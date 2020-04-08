فيس بوك تختبر شريط سفلي جديد في تطبيقها على أندرويد

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ليست المرة الأولى التي نعلم فيها أن شركة فيس بوك بصدد العمل على إضافة شريط سفلي في تطبيقها على نظام أندرويد، وعلى الرغم من أن هذه الإضافة ما زالت في مراحلها التجريبية، إلّا أنها ظهرت الآن لعدد محدود من المستخدمين، حيث ببساطة قامت الشركة بنقل الشريط المألوف في الأعلى إلى أسفل الشاشة، والذي لا يبدو مختلفًا تمامًا عن نسخة iOS.

عمومًا، أفاد المستخدمين الذين حصلوا على هذا التحديث، أنه بمجرد الدخول إلى التطبيق سيتم الترحيب بهم بمقدمة تشرح كيف أن الاختصارات قد أصبحت بمتناول اليد في أسفل الشاشة، ويُلاحظ أن هذا الشريط قد تضمّن جميع الأقسام الافتراضية في الشريط العلوي، بما في ذلك موجوز الأخبار والإشعارات والاختصارات المخصصة ,,,إلخ.



كذلك، من الواضح أن شريط البحث ما زال في مكانه في الأعلى، ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التمرير بين الأقسام في الشريط السفلي الجديد..، أخيرًا، وكما أشرنا، هذه الإضافة ما زالت في مراحل الاختبار الأولى، وهي في الأساس من جهة الخادم ولعدد محدود من المستخدمين، ولكن بما أنها ظهرت، فمن المتوقع أن نراها متاحة للجميع خلال الأيام القليلة القادمة.

