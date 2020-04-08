السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة وفاة



كانبيرا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

ووصل عدد الإصابات في أستراليا إلى 5956 إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2734 إصابة مؤكدة.

// انتهى //

08:27ت م

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كانبيرا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 50 حالة بعد وفاة، بعد أن أعلنت السلطات الصحية في ولاية جنوب أستراليا وفاة امراة (62 عامًا)، إضافة إلى وفاة امرأة أخرى في الثمانينات من العمر في ولاية فيكتوريا.ووصل عدد الإصابات في أستراليا إلى 5956 إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2734 إصابة مؤكدة.// انتهى //08:27ت م0015

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