السعودية اليوم / كوريا الشمالية تؤكد أنها لم نسجل أي إصابات بكورونا



بيونج يانج 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية في تقريرها الأسبوعي الذي قدمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها" إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

// انتهى //

08:15ت م

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بيونج يانج 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية في تقريرها الأسبوعي الذي قدمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها" إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.// انتهى //08:15ت م0014

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