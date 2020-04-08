السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا



سول 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم أمس الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776 .

// انتهى //

07:04ت م

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سول 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم أمس الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776 .// انتهى //07:04ت م0010

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