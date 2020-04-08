، بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.
وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.
وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.
اليمن البيضاء بالمنطقة مليشيا الحوثي الإرهابية طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن
بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-07
حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.
وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.
وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:45 PM
في عملية نوعية كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة
حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.
وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.
وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.
، بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.