أخبار السعودية اليوم.. تقديم موعد منع التجول.. والصحة تحذر.. وتدريب أطباء أسنان على فحص كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، والتي نبدأها بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وكذلك نستعرض تفاصيل لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة «التوصيل المنزليّ» التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواجهة كورونا وخطوات التقديم في برنامج دعم العمل الحر، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي.. تسمية 10 قضاة أعضاءً في "المحكمة العليا"

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.

الداخلية: تقديم موعد منع التجول في بقية المناطق إلى 3 عصرًا.. والتطبيق غدًا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وحرصًا على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن، ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق15 /8 /1441هـ .(وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد).

«ساما» تصدر قواعد الترخيص للأنشطة المساندة للتمويل

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، عن قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وأوضحت "ساما"، أن هذه القواعد تأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة؛ لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

التجمّع الصحي الأول لأطباء الأسنان: تدربوا على فحص كورونا بـ"صفة عاجلة"

أصدر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، توجيهًا بتدريب أطباء الأسنان على عمليات الفحص؛ نظرًا للظروف الراهنة والحاجة للدعم من جميع العاملين في تخصصاتهم، ويشمل التوجيه الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه جميع أطباء الأسنان والتمريض والمساعدين العاملين في مجمعات الأسنان التابعة للتجمع الأول؛ لتدريبهم على سحب العيّنات بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة.

وزارة الصحة: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 615 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيلها تعافي 64 حالة جديدة في المملكة ليصل إجمال المتعافين إلى 615 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3 حالات، ليصل إجمال عدد الوفيات إلى 41 حالة، كما ناشدت الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات والبقاء في المنازل ضمانًا لسلامة وصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

وزير الصحة يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. ويذكر بشعار "كلنا مسؤول"

أشار وزير الصحة توفيق الربيعة، إلى المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم، مذكرًا الجميع بضرورة تطبيق شعار كلنا مسؤول، لافتًا إلى إن المملكة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المجتمع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا، يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.

«هدف» يعلن موعد صرف مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة

Advertisements

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)،عن موعد صرف دعم مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة من المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما أوضح أنه سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آليّ، وذلك بعد التحقق من توفر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة لرفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

لمواجهة كورونا.. تفاصيل لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة «التوصيل المنزليّ»

أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بالموافقة على لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، في ظلّ ظروف انتشار فيروس كورونا، على أن تتولى الأمانات والبلديات العمل باللائحة في ما يقع ضمن اختصاصها، بمراقبة الالتزام بموادّها في نطاق مهامّها (ترخيص، إشراف، رقابة)، مؤكدًا أن هذه اللائحة تأتي تفاعلًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للتدابير الوقائية التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن.

رسميًّا.. 45 دقيقة "الحد الأقصى" لخدمة التوصيل المنزلي

حددت لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، الحد الأعلى لخدمة التوصيل المنزلي، بحيث لا يسمح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على (45) دقيقة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

للعاملين في خدمة توصيل الطلبات.. خطوات التقديم في برنامج دعم العمل الحر

دشن أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية، برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم أبناء الوطن وتعزيز الجهود الاحترازية الصحية للحدّ من التجمعات البشرية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وللاطلاع على خطوات التسجيل في منصة العمل الحر يرجى الضغط على عنوان الخبر للانتقال للصفحة المطلوبة.

متخصصون يشيدون بنجاح وزارة التعليم والجامعات في التحول الإلكتروني

خلال لقاء افتراضي نظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعنوان "وزارة التعليم والنجاح في الأزمة: كيف نجحت الجامعات السعودية في مواجهة تحدي التحوّل الكامل نحو التعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا؟"، بمشاركة عدد من عمداء التعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية، أشاد المشاركون بتجربة وزارة التعليم في التحول نحو التعليم عن بعد، كما تناول اللقاء عرضًا لتجارب الجامعات في التعليم الإلكتروني خلال أزمة كورونا، وأبرز التحديات التي واجهتها الجامعات في ذلك، وكيف تم التعامل معها والتغلّب عليها، كما تناول اللقاء بشكل مفصّل مستقبل التعليم الإلكتروني وتوجهاته.

«الشورى» يطالب الجمارك باستحداث آليات لمنع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة

طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- الهيئة العامة للجمارك، باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية؛ بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة، كما أوصى المجلس أيضًا باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال

أخبار السعودية اليوم.. 250 طبيبًا سعوديًّا في فرنسا لمكافحة كورونا.. النيابة العامة تحذر من تجاوزات بـ3 ملايين ريال